Церемония открытия состоялась 30 января в Москве, в районе Мневниковской поймы.

Этот объект стал частью большого спортивного комплекса на северо-западе столицы. Здание дворца имеет три этажа и включает две арены: тренировочную и основную. Общая площадь сооружения превышает 20000 кв.м. Трибуны могут вместить более 2000 зрителей.

Ледовый дворец оснащен современным оборудованием для видеотрансляций. Это позволяет показывать соревнования в прямом эфире. Кроме того, компания МТС обеспечила арену качественной телефонной связью и интернетом.

Для организации связи внутри здания была создана специальная антенно-фидерная сеть. Она подключена к мощным оптоволоконным линиям. Внутри дворца установлено около 90 антенн. Они обеспечивают стабильный сигнал на всех этажах. Посетители и сотрудники могут звонить и пользоваться интернетом без перебоев. Также доступна технология VoLTE, которая позволяет передавать голос через интернет.

Для сотрудников арены организован отдельный доступ к офисному интернету. Для этого МТС проложила дополнительные оптоволоконные линии. Кроме того, на территории дворца работает бесплатная Wi-Fi-сеть для всех посетителей.

«Ледовый дворец в Мневниковской пойме — это современный спортивный объект для массового использования. Мы сразу оснастили его комплексной телекоммуникационной инфраструктурой», — рассказал Дмитрий Поляков, директор по стратегии и развитию московского региона МТС.



