Палубные истребители Су-33 сопровождали стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Норвегия подняла в воздух свои истребители F-35. Причиной стал пролет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в районе Крайнего Севера. Российские самолеты сопровождали два палубных истребителя Су-33. Об этом сообщило издание Eurasian Times.

Норвежские истребители вылетели с авиабазы Эвенес. Они поднялись в воздух по тревоге. Пилоты F-35 идентифицировали российские самолеты и начали следить за ними. Все действия происходили на безопасном расстоянии.

Российские бомбардировщики Ту-95МС, вероятно, вылетели с авиабазы «Оленья». Их сопровождали истребители Су-33. Маршрут полета проходил вблизи воздушного пространства НАТО.

Это не первый случай, когда российские военные самолеты появляются в этом районе. Такие полеты происходят регулярно и они вызывают ответные действия со стороны стран НАТО.

Командование ВВС Норвегии и НАТО заявило, что инцидент прошел без происшествий. Все действия были выполнены в рамках стандартных процедур.

Несмотря на это, обе стороны стараются избегать конфликтов. Все действия в воздухе строго контролируются. Это позволяет предотвратить возможные инциденты.

Инцидент произошел 4 февраля, но информация о нем появилась позже. Это связано с тем, что такие события часто не сразу становятся достоянием общественности.