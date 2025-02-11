По словам посла, США просто не готовы к честной конкуренции.

10 февраля 2025-го года стартовал индийский авиасалон Aero India 2025, на котором РФ покажет истребитель 5-го поколения Су-57 в экспортном варианте. На этом фоне стало известно, что американские самолеты на выставке будут представлены только в статике на земле, а от полетов полностью отказались. Посол России в Индии Денис Алипов прокомментировал событие и заявил, что американцы просто боятся прямой конкуренции с российским самолетом.

«Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», — заявил Алипов.

Стоит отметить, что американцы пригнали на аэрокосмическую выставку свои лучшие экспортные истребители, а именно F-35A и F-16. Однако среди истребителей 5-го поколения именно Су-57Э обладает неоспоримым преимуществом, так как эти машины уже принимали участие в прямых боестолкновениях в ходе патрулирования российской границы. Кроме того, замминистра обороны Индии Кумар высказался, что индийские военные ждут от выступления Су-57Э настоящего зрелища и именно оно, выступление, покажет, будут ли индусы закупать российские машины.

Добавим, что Су-57 обладает куда большей маневренностью, чем американский F-35A. Что и продемонстрировал российский летчик-ас Богдан, выполняя фигуры высшего пилотажа во время демонстрационного полета над территорией выставки.