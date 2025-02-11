Конкретный бенефициар пока ещё держится в секрете.

В 2025 году первый иностранный покупатель получит российский истребитель Су-57. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Пока имя заказчика не раскрывается. Однако известно, что уже в следующем году страна-покупатель начнет эксплуатацию этого самолета.

Су-57 — это современный истребитель пятого поколения. Он разработан компанией «Сухой», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Производство самолета ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ).

Истребитель способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели. Он эффективен как в ближнем, так и в дальнем бою. Кроме того, Су-57 может преодолевать системы противовоздушной обороны (ПВО) противника. Первый полет этого самолета состоялся еще в 2010 году.

Сейчас Су-57 демонстрируется на международном авиасалоне Aero India 2025. Мероприятие проходит в Бангалоре с 10 по 14 февраля. Это важная площадка для презентации новейших военных технологий.

Рособоронэкспорт активно продвигает Су-57 на мировом рынке. Истребитель уже вызвал интерес у ряда стран. Однако пока неясно, кто станет первым зарубежным оператором этой машины.

Эксперты отмечают, что поставки Су-57 за рубеж укрепят позиции России на рынке вооружений. Этот самолет сочетает в себе высокую маневренность, мощное вооружение и современные технологии.