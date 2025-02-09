Стоимость заключенных контрактов оценивается в 26,3 миллиона долларов, которые теперь пойдут на закупку других аппаратов.

Вооруженные силы Индии разорвали сразу три контракта на поставку в войска беспилотников разных типов и все из-за того, что в их конструкции используются китайские комплектующие. Об этом пишет индийское издание Times of India со ссылкой на собственные источники, добавляя, что контракты были заключены в 2023-м году. Согласно опубликованным данным армия должна была получить до 400 беспилотников разного типа для контроля индокитайской границы.

«Это серьезная угроза кибербезопасности, с возможностью нарушения безопасности данных и операций. Противник может захватить контроль над дроном или «мягко убить» его с помощью глушения. В электронике может быть «черный ход», который обходит меры безопасности» - пишет автор газеты.

Стоимость заключенных контрактов оценивается в 26,3 миллиона долларов, которые теперь пойдут на закупку других аппаратов. Из-за разрыва контрактов армия не досчитается 100 легких, 100 тяжелых и 200 средневысотных БПЛА. Аппараты должны были пойти на охрану границы с Китаем, протяженность которой у Индии составляет 3400 км по самой разной местности.

Главная проблема для ВС Индии заключается в том, что на настоящий момент очень сложно найти беспилотники в которых нет элементов, произведенных в Китае. Таким может похвастаться разве, что США, но и там если копнуть глубже все не так однозначно. Поэтому как индусы будут решать этот вопрос остается большим секретом.