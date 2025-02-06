По официальной версии из-за нехватки топлива.

Инциденты с американскими истребителями 5-го поколения F-35 Lightning 2 продолжаются и если недавно случилась авария с самолетом на базе на Аляске, то теперь в центре внимания японский остров Сикоку. Дело в том, что из-за нехватки топлива два американских истребителя вынуждены были совершить аварийную посадку в аэропорту Мацуяма, что в префектуре Эхима на острове Сикоку. Инцидент вызвал проблему с принятием гражданских самолетов, один из которых был отправлен на новый виток пока не освободится занятая полоса.

Как сообщает издание Stars and Stripes в результате аварийной ситуации пострадавших по официальным данным нет. Согласно источникам, проблема с топливом у американских самолетов возникла из-за аварийной ситуации на военной базе морской пехоты США в Ивакуни. Дело в том, что, когда 4 F-35 должны были прибыть на базу за полчаса до этого, туда совершил экстренное приземление другой американский самолет E/A-18G Growler. Машина заблокировала ВПП почти на 30 минут, что вынудило перенаправить другие самолеты на дозаправку.

Кроме 2-х бортов, прибывших на дозаправку в Мацуяму, имеется еще 2 F-35, которые совершили приземление в одном из аэродромов острова Кусю. Сообщений про неполадки в работе американских истребителей 5-го поколения не отмечается. На этом фоне возникло обсуждение того, что F-35 обходятся американским ВВС гораздо дороже, чем планировалось изначально и поэтому денег на их нормальную эксплуатацию не хватает. И если в ситуации на Японии машины были не виноваты, то вот инцидент на Аляске снова поднял вопрос о чрезмерной дороговизне «Молний».