Он создан на базе боевой машины пехоты «Курганец-25».

Эта машина отличается повышенной защищённостью и современным вооружением, что делает её одной из самых надёжных в своём классе. БТР Б-10 оснащён мощной бронёй и модулями динамической защиты. Они обеспечивают защиту от кумулятивных снарядов, эквивалентную 600-750 мм брони. Борта машины защищены от всех типов ручных противотанковых гранатомётов, если угол атаки не превышает 45 градусов. Это делает БТР Б-10 практически неуязвимым для лёгких противотанковых средств.

Дополнительную защиту обеспечивает комплект динамической защиты «Кактус». Он закрывает бортовые проекции корпуса и защищает машину от бронебойных снарядов, таких как M919. Лобовая часть корпуса также усилена, что делает её устойчивой к серьёзным угрозам.

Вооружение БТР Б-10 представлено 12,7-мм пулемётом НСВТ. Он установлен вместо более тяжёлого боевого модуля «Бумеранг-БМ», что делает машину более универсальной и подходящей для широкого круга задач.

По уровню бронезащиты БТР Б-10 превосходит американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS-SA Bradley. Особенностью российской машины является конструкция бортовых передач. Они утоплены в бронегабарит, что защищает их от пуль калибра 12,7 мм и 14,5 мм. Это значительно повышает живучесть машины в бою.

Военные эксперты отмечают, что появление БТР Б-10 в мотострелковых подразделениях станет важным шагом в укреплении обороноспособности России. Машина сочетает в себе высокую защищённость, манёвренность и огневую мощь, что делает её незаменимой на поле боя.

Основные характеристики БТР Б-10:

Боевая масса — 25 тонн.

Мощность двигателя — 750 лошадиных сил.

Экипаж — 3 человека, плюс 8 десантников.

Запас хода — 800 километров.

Эти параметры позволяют машине эффективно действовать в самых сложных условиях. БТР Б-10 способен преодолевать большие расстояния, перевозить личный состав и обеспечивать его защиту в ходе выполнения боевых задач.



