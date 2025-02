Российская ракета-носитель «Союз-2.1в» выведет на орбиту засекреченный спутник.

4 февраля станет знаковым днём для мировой космонавтики. В этот день состоится сразу пять ракетных запусков, что станет новым рекордом для отрасли. События развернутся в разных уголках планеты, и каждый из стартов будет иметь своё значение.

Первой в космос отправилась ракета Falcon 9 от компании SpaceX. Запуск произойдёт с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ракета выведет на низкую околоземную орбиту очередную партию спутников Starlink. Эти аппараты предназначены для расширения глобальной сети интернет-покрытия, которая уже обеспечивает связь в самых отдалённых регионах мира.

Следующим стал суборбитальный полёт ракеты New Shepard, созданной компанией Blue Origin. Старт миссии NS-29 был запланирован на 11:00 по восточному времени. Ракета доставит к границе космоса 30 научных экспериментов. В течение двух минут капсула будет вращаться, создавая условия, близкие к лунной гравитации. Это позволит учёным провести уникальные исследования.

Третий запуск дня осуществит новозеландская компания Rocket Lab. Ракета Electron стартует с острова Махия в 15:43 по восточному времени. В рамках миссии IoT 4 You and Me она выведет на орбиту пять спутников для французской компании Kineis. Эти аппараты предназначены для развития технологий интернета вещей, которые уже активно используются в повседневной жизни.

Вечером того же дня SpaceX проведёт второй запуск. Ракета Falcon 9 отправит в космос два спутника WorldView Legion для компании Maxar Technologies. Эти аппараты завершат формирование группировки из шести спутников, которые будут наблюдать за быстро меняющимися районами Земли. Запуск запланирован на 18:07 по восточному времени.

Завершит космический марафон российская ракета-носитель «Союз-2.1в». Она стартует с космодрома Плесецк в 22:00 по восточному времени. Ракета выведет на орбиту засекреченный спутник, детали о котором пока не разглашаются. Этот запуск станет финальной точкой в серии из пяти стартов, которые продемонстрируют возможности современной космической индустрии.

Такое количество запусков в один день подчёркивает растущую активность в космической отрасли. Компании по всему миру активно развивают технологии, которые уже сегодня меняют нашу жизнь. От интернета в удалённых районах до наблюдения за планетой — космос становится всё ближе и доступнее.

Этот день станет не только рекордным, но и символичным. Он покажет, как разные страны и компании работают вместе, чтобы расширить границы возможного.