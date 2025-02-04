Машина оснащена безопасной кабиной, как в «Формуле-1».

В России скоро начнутся испытания нового летающего седана под названием «ИФ 9». Эта машина оборудована уникальной безопасной кабиной, похожей на те, что используются в автомобилях "Формулы-1". О разработке этого проекта рассказали в дизайн-конструкторском бюро «Филатов», возглавляемом Иваном Филатовым. Он подчеркнул, что главная цель команды - создать автомобиль будущего с максимальными безопасными характеристиками.

Для защиты пассажиров инженеры разработали специальную капсулу. В ней сиденья расположены одно за другим, чтобы обеспечить оптимальную безопасность. В случае необходимости кабина может быстро выброситься из машины с помощью пиропатронов и мягко приземлиться благодаря парашютам и системе замедления.

Иван Филатов делится: "Мы вдохновились примером болидов 'Формулы-1' для создания нашей капсулы. Начали мы с двухместной версии, но уже запатентовали и четырехместный вариант".

Летные испытания прототипа «ИФ 9» запланированы на ближайшее время, что станет значимым шагом в развитии транспортных технологий в России.