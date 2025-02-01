Модернизация планируется на сумму 383 миллиона долларов. Компания «Локхид-Мартин» собирается строить полноценное производство в штате Флорида.

Командование военно-морского флота США собирается заключить с компанией «Локхид-Мартин» контракт на модернизацию корабельных ракет Trident 2 («Трезубец 2») на сумму в 383 миллионов долларов. Об этом пишет на своих страницах издание Defence Industry Europe со ссылкой на собственные источники. Однако источник не указывает, сколько именно ракет этого класса, способных нести ядерное оружие, будет модернизировано для американского флота.

По сообщениям издания Defence Industry Europe, компания «Локхид-Мартин» сначала проведет конструкторские работы по разработке модернизации ракеты до версии Trident 2 D5 Life Extension 2 (D5LE2). Новая версия ракеты предназначается для подводных лодок серии «Колумбия», которые вскоре встанут на вооружение ВМФ США. Комплекс мер предназначен для сохранения актуальности «Трезубец 2» до 2084-го года. Стоит добавить, что в настоящий момент ракеты этой серии используются на американских субмаринах серии «Огайо» и британских «Авангардах».

Что интересно, для реализации программы модернизации до версии D5LE2 компания «Локхид-Мартин» собирается строить полноценное производство в штате Флорида около города Тайтусвилль. Завод будет производить важные компоненты для ракет и разместится на площади в 20 тысяч квадратных километров. Кроме того, на предприятии будут задействованы до 300 высококлассных специалистов. Срок ввода завода в эксплуатацию намечен на 2027-й год.

В источнике не упоминается будут ли модернизированы ракеты для британских военно-морских сил, которые также эксплуатируют американские «Трезубцы» с середины 1990-х годов.