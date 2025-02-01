Такие данные приводит американский телеканал Fox News.

Иранские власти не прекратили попыток разработки ядерного оружия, но теперь тщательно скрывают их, маскируя под космическую программу. Этим занимается профильная организация Исламской республики. О продолжении работ над ядерной программой сообщает американский республиканский канал Fox News, ссылающийся на доклад Совета национального сопротивления Ирана, организации, базирующейся в Париже и ведущей активную сепаратистскую деятельность в Иране.

«Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане» - публикует телеканал часть доклада.

Стоит отметить, что Совет национального сопротивления Ирана активно сотрудничает с Соединенными Штатами и запрещен на территории Ирана. При этом на недавнем заседании организации в столице Франции был замечен спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

Иранское руководство отрицает факт создания ядерного оружия и рассказывает, что занимается разработкой космической программы в мирных целях. Совсем недавно Тегеран отправил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1 с помощью ракеты-носителя Qaem-100. Однако представители СНСИ перевернули этот факт и рассказывают в своих манифестах, что никакой мирной программы нет, а это банальная маскировка для создания ОМП.

Добавим, что Тегеран до сих пор находится по всеми возможными санкциями со стороны США и Евросоюза, хотя официально свернул программу по использованию мирного атома. Однако даже спустя несколько лет западные страны пристально следят за действиями Ирана в этой сфере.