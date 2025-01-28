Новый президент США, как и обещал, начал жесткую политику против мигрантов.

Новый, 47-й, президент США Дональд Трамп начал воплощать свое обещание по выдворению нелегальных мигрантов обратно на их историческую родину. В частности, их погружают на военно-транспортные самолеты и вывозят за пределы США. Однако не все страны Латинской Америки в восторге от такого поворота событий и противятся воле американцев. Например, Колумбия развернула сразу два военно-транспортных борта с нелегалами и отказывалась их принимать. Но сейчас Богота изменила свое решение и об этом сообщила пресс-секретарь 47-го президента США Левитт.

Когда Колумбия отказалась принимать обратно своих граждан, нелегально проживающих на территории США, Дональд Трамп пригрозил санкциями. В частности, обещал повысить пошлины на колумбийские товары на 25% и аннулировать визы их чиновников. Это стало решительным аргументом в противостоянии Боготы и Вашингтона и теперь колумбийцы готовы принять своих соотечественников обратно. При этом ранее Богота озвучила причину, по которой отвернула американские самолеты и заключалась она в том, что среди колумбийцев американцы под шумок включили и представителей других стран. Это очень сильно не понравилось властям латиноамериканской страны, и президент Густав решил дать наглым американцам отворот.

Стоит отметить, что борта с беженцами начали пребывать не только в Колумбию, но и в соседнюю от США Мексику, где также не в восторге от решения Трампа. По разным оценкам новый-старый президент может выдворить из страны до нескольких десятков миллионов нелегалов, прибывших за лучшей долей в Соединенные штаты из стран Латинской и Южной Америки. Насколько может растянуться этот процесс, пока непонятно, но Трамп крайне решительно настроен на окончательное решение этого вопроса.