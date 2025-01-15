Но только тех, кто соответствует требованиям.

С февраля 2025 года пользователи автомобилей с системой Android Automotive смогут загружать новые приложения, включая видео, игры и браузеры. Google объявила о расширении функционала своей платформы для автомобилей, запуская программу Car-Ready Mobile Apps уже в следующем месяце. Эта инициатива была впервые представлена на конференции разработчиков I/O в прошлом году.

Программа позволит использовать в автомобилях приложения из Google Play Store, адаптированные для больших экранов. Основная цель — увеличить ассортимент доступных приложений, которые можно будет скачать прямо в машину. Однако, чтобы приложение было допущено к использованию, оно должно быть безопасным для работы в режиме парковки и соответствовать другим специфическим требованиям.

К примеру, приложения, разработанные только для ARM-процессоров, не будут включены в программу, так как многие автомобили оснащены чипами x86. В начальный период программы особое внимание будет уделено приложениям из категорий видео, игр и интернет-браузеров.