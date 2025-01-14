Стилус S Pen лишится Bluetooth, а пользователи — ряда функций.

Samsung планирует изменения в новом Galaxy S25 Ultra, которые могут огорчить многих поклонников бренда. По информации из надежных источников, стилус S Pen утратит функцию Bluetooth. Это изменение приведет к потере нескольких удобных возможностей.

Ишан Агарвал, известный своими точными утечками о продуктах Samsung, поделился новостью, полученной от розничных продавцов. Отсутствие Bluetooth в S Pen означает, что пользователи не смогут использовать стилус для дистанционного управления некоторыми функциями смартфона. Например, больше не получится с помощью стилуса управлять затвором камеры на расстоянии, что было особенно удобно для съемки групповых фотографий или селфи без помощи таймера.

Эти изменения в стилусе могут повлиять на удобство использования устройства в целом. S Pen был одним из флагманских аксессуаров для серии Galaxy S, предоставляя дополнительные функции для работы и творчества. Потеря Bluetooth может сделать его использование менее гибким и многофункциональным.

Ишан Агарвал ранее предоставлял точные данные о моделях Samsung Galaxy S22, S23 и S24, включая изображения, цены и характеристики, что делает его текущую информацию достаточно надежной. Остается дождаться официального подтверждения от Samsung о будущих изменениях в Galaxy S25 Ultra и оценить, как они повлияют на пользовательский опыт.