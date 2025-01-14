Проверенный мотор 1,6 л и 6-ступенчатый классический автомат Aisin.

В России стартовали продажи обновленного седана Citroen C4. Автомобиль доступен по цене от 2,65 миллиона рублей. Стоит отметить, что еще в ноябре прошлого года минимальная стоимость этой модели была на 100 тысяч рублей меньше и составляла 2,55 миллиона рублей.

Citroen C4 относится к С-классу и имеет следующие размеры: длина - 4 621 мм, ширина - 1 789 мм, высота - 1 496 мм. Колесная база автомобиля достигает 2 708 мм, а клиренс — 176 мм. Объем багажника составляет 440 литров, что делает его вместительным и удобным для перевозки больших грузов.

В России представлена рестайлинговая версия Citroen C4 второго поколения. Она оснащена проверенным 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Эти характеристики обеспечивают надежность и комфорт в управлении.

Доступная комплектация автомобиля — Feel Edition. Это предложение привлекает внимание покупателей, заинтересованных в приобретении современного и функционального седана по доступной цене.

Citroen C4 продолжает оставаться популярным выбором среди автомобилей своего класса благодаря сочетанию комфорта, стиля и технологичности.