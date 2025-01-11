Три крупнейших спонсора сокращают финансирование.

По словам гендиректора ESA Йозефа Ашбахера, объем финансирования составит 7,68 млрд евро. Это на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. Основная часть бюджета создается за счет взносов от стран-участниц, а также от Европейской комиссии и других источников.

Важно сказать, что вклады от ключевых стран, таких как Германия, Италия и Великобритания, уменьшились. Например, Великобритания сократила свой взнос с 450 млн евро в 2024 году до 320 млн евро в этом году. Однако Ашбахер выразил надежду, что финансирование может увеличиться в скором будущем.

Агентство также готовится к важной министерской конференции, которая пройдет в конце ноября в Бремене. На этом мероприятии страны-участницы решат, какие космические программы будут финансироваться в следующие 3 года. Среди предполагаемых проектов — финансирование второй фазы программы коммерческого космического корабля, европейский конкурс ракет-носителей и миссия к астероиду Апофис.

Несмотря на текущие финансовые трудности, Ашбахер подчеркнул стратегическую важность инвестиций в космическую отрасль для Европы. Он выразил уверенность, что к концу года общий бюджет ESA может приблизиться к восьми миллиардам евро.