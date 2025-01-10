Противостояние идет к юго-востоку от Котлино.

На этой неделе российская армия смогла рывком из Воздвиженки прорваться к трассе Т0506 Покровск – Мирноград – Константиновка. Однако ВС РФ в перспективе могут перекрыть еще одну важную логистическую артерию ВСУ, идущую на Донбасс. Речь идет про трассу Т0406 по которой идет снабжение самого Покровска и его гарнизона через село Котлино. Сейчас российские подразделения смогли продвинуться к северу от Песчаного и идут к селу с юго-восточного направления, грозя перекрыть автотрассу.

Покровский гарнизон снабжается по нескольким дорога, которые украинская армия обороняет с особым ожесточением. Так важная автотрасса Т0406 проходит через Котлино. Грузы в Покровск идут через эту дорогу сразу с двух направлений, Днепропетровской области и Запорожья. По этой причине ВСУ будут оборонять этот узел с использованием всех возможных резервов и средств поражения.

Стоит отметить, что на западе Донбасса российская армия продвигается не только в районе Покровска, но и на бывшем Кураховском направлении. Там сейчас идет противостояние за село Янтарное в котором ВСУ пытаются закрепиться после отхода от Курахово в западном направлении. Российские войска контролируют село только наполовину и не дают украинцам там сильно окопаться. Кроме того продолжается движение в сторону Константинополя, через который идет трасса на Запорожье и поток военных грузов для украинских гарнизонов.