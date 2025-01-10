За 5 лет владения суммарно можно выложить стоимость нового авто.

Согласно анализу Национального агентства по инвестициям и приватизации (НАПИ), общие расходы на содержание этого автомобиля за пять лет могут приблизиться к его первоначальной стоимости. Так, за пятилетний период владельцу придется выложить около 2,68 млн рублей, в то время как цена нового авто в комплектации Active составляет 2,826 млн рублей.

Если же приобрести Belgee X70 с использованием кредита и программы trade-in, где предусмотрены скидки, то цена автомобиля снижается до 2,376 млн рублей. Однако, несмотря на скидки, общая стоимость владения не уменьшается и остается значительной.

Расчеты НАПИ учитывали такие факторы, как амортизация автомобиля, стоимость страховки (ОСАГО и каско), покупка нового комплекта шин, расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также затраты на топливо. Исследование проводилось на основе данных о ежегодном пробеге в 20 тыс. км и использовании автомобиля в условиях Москвы.

Belgee X70 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Производство автомобиля налажено на белорусском заводе «БелДжи» под Минском.

Таким образом, при покупке Belgee X70 важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и будущие расходы на его содержание, которые могут оказаться сопоставимы с ценой самого автомобиля.