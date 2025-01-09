Скидки на Xcite X-cross 7 уже достигают 300 000 рублей.

На рынке автомобилей наблюдается интересная тенденция: пока модели Chery Tiggo 7 Pro пользуются большим спросом среди покупателей, российский кроссовер Xcite X-cross 7 остаётся без внимания. Из-за низкого спроса у дилеров скопилось значительное количество этих машин, что привело к появлению крупных скидок.

Согласно последним данным, опубликованным в паблике Avtograd News на платформе «ВКонтакте», на складах дилеров оказалось много непроданных кроссоверов Xcite X-cross 7. В связи с этим покупателям предлагаются скидки до 300 тысяч рублей. На официальном сайте указано, что стартовая цена модели Enjoy составляет 2,5 миллиона рублей, а версия Techno оценивается примерно в 2,64 миллиона рублей.

Кроссоверы Xcite X-cross 7 производятся на заводе в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал Nissan. Это первая модель от российского бренда Xcite, которая является аналогом модели Chery Tiggo 7 Pro до рестайлинга.

Отмечается, что модели Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max стабильно занимают высокие позиции в рейтингах самых продаваемых иномарок в России.

Администратор паблика Avtograd News, проживающий в Тольятти и работающий на АвтоВАЗе, известен своей способностью получать достоверную информацию. Он уже делался источником точных данных, включая фотографии новой Lada Vesta NG и информацию о проблемах с комплектацией Lada Granta.