Осталось очаговое сопротивление.

Вооруженные силы РФ продолжают наступать в черте города Торецк (Дзержинск) в Донецкой народной республике. Если 6 января 2025-го года поступали данные, что ВС РФ идут в сторону дороги Покровск – Константиновка, то сегодня появляются сведения, что ВСУ контролируют всего 5% территории города. Более того, согласно имеющимся источникам, украинская армия потеряла оборонительные позиции и на оставшейся городской застройке ведется очаговое сопротивление.

Согласно поступающим данным российская армия замечена на севере и северо-западе города, что отмечается украинскими СМИ как факт почти полной потери горда. При этом отмечают, что взятые российскими подразделениями городские кварталы сейчас находятся в серой зоне. В противоположность этим заявлениям российские источники рассказывают, что украинская оборона в городе не имеет единого фронта и разбита на отдельные очаги сопротивления.

Кроме того, СМИ украинской стороны рассказывают истории про то, что операторам дронов ВСУ приходится непросто из-за плотной и высокоэтажной застройки.

«Опытных операторов дронов стало меньше. Причина состоит ещё и в том, что многих по решению командования ранее отправили в качестве штурмовиков отбивать утраченные ранее позиции. Это уже такая своего рода система наказания – потерял позицию как оператор FPV – бери в руки автомат и отправляйте отбивать потерянное в составе пехоты» - размышляют украинские эксперты.

Падение Торецка для Киева станет очередным серьезным ударом, так как этот город является важным узлом обороны ВСУ в ДНР. При этом Дзержинск прикрывал важную дорогу, которая использовалась и используется для снабжения Славянска и Краматорска через Константиновку. По этой дороге шли грузы для гарнизонов, поступающие из Днепропетровской области через логистический центр в Покровске.