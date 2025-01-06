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Отсутствие авиационного прикрытия стало одной из основных причин провала наступления ВСУ на Курщине
Вопрос возможного применения авиации в дальнейшем наступлении будет поднят на заседании Ставки.

Отсутствие авиационной поддержки во время наступления в Курской области привело к срыву всех планов ВСУ. По этой причине в Киеве начали рассуждать на тему придания наступающим частям самолетного прикрытия для нанесения ударов по выявленным российским позициям. Как сообщает украинский ТГ-канал «Легитимный», Ставка будет обсуждать этот вопрос 6 января 2025-го года в ходе очередного совещания.

Как сообщает телеграмм-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники внутри военного ведомства Украины, в Ставке будет поднят вопрос о придании авиационной поддержки наступающим частям ВСУ. По мнению специалистов это позволит украинским военным действовать более эффективно. Сейчас Киев старается не использовать самолеты близко к ЛБС из-за опасения потери дорогостоящих машин.

«Наш источник сообщает, что Банковая готовится отправить в бой свою авиацию для усиления наступления. Это чревато тем, что россияне могут сбить несколько птичек, в том числе и F-16. Но без поддержки авиации ВСУ не сможет получить хорошего результата в наступлении» - пишет «Легитимный».

Стоит отметить, что у ВС ВСУ остались еще советские самолеты, которые передавали Украине все кто только мог. Именно их возможно будут использовать в рамках придания авиационной поддержки сухопутным бригадам ВСУ, так как срок «жизни» такого самолета будет крайне мал. Американские истребители F-16 не станут использовать для этой цели по причине нежелания провоцировать американцев потерями среди них. По этой причине F-16 продолжат использовать как мобильные средства ПВО, действующие на западной части Украины.

#сво #всу
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