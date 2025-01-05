Samsung Galaxy S26 Ultra будет столь же мощным, как и новейший Apple Mac mini.

В скором времени новый Samsung Galaxy S26 Ultra может показать себя наравне с такими мощными устройствами, как Apple Mac mini. По информации от инсайдера Digital Chat Station, новые процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 обещают стать революционными. Они будут основаны на последней архитектуре Armv9 и получат дополнительную поддержку технологии Scalable Matrix Extension, уже применяемой в Apple M4. Это может позволить им достигнуть более 4 тысячи баллов в тесте Geekbench 6, что сравнимо или даже превосходит показатели Apple M4, используемого в компьютерах.

Такие характеристики делают новые чипы Qualcomm и MediaTek быстрее многих процессоров для ПК, включая те, что совместимы с x86 архитектурой. Однако, на данный момент, нет широко распространённых решений для превращения телефонов в полноценную замену компьютеров, подобно тому как это было с Ubuntu Touch. Это означает, что весь этот потенциал может остаться невостребованным.

Стоит отметить, что Digital Chat Station имеет репутацию надёжного источника, так как ранее он точно предсказал характеристики и даты выхода таких моделей, как Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.