Премьера новых мобильных видеокарт Nvidia запланирована на 7 января.

Видеокарты обещают значительно повысить качество графики в играх благодаря улучшенной памяти GDDR7.

В линейке новых продуктов есть шесть моделей, каждая из которых оснащена разным объемом памяти. Например, модель RTX 5090 Laptop и RTX 5080 Laptop имеют по 16 ГБ памяти GDDR7. Модель RTX 5070 Ti Laptop предлагает 12 ГБ памяти и потребление энергии на уровне 140 Вт. Остальные модели, включая RTX 5070, RTX 5060 и RTX 5050, оснащены 8 ГБ памяти GDDR7.

Особенно важно отметить, что старшие модели, такие как RTX 5080 и RTX 5090, имеют TDP (термический пакет мощности) 175 Вт, что указывает на высокую производительность и возможности для геймеров.

Премьера новых мобильных видеокарт Nvidia запланирована на 7 января 2025 года. Как раз перед открытием международной выставки CES 2025. Это событие совпадает с дебютом настольной серии GeForce RTX 50, о которой ранее сообщила компания Palit. В эту серию войдут пять основных моделей, каждая из которых будет представлена в четырех вариантах.

Дилеры и дистрибуторы Asus в Европе, Индии и Великобритании уже начали добавлять эти новинки в свои каталоги, что говорит о скором поступлении устройств в продажу. Это станет отличной новостью для любителей высококачественных игровых решений.