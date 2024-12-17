Новая технология позволяет точно определять траектории наноспутников.

Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова существенно улучшили методы прогнозирования движения космических аппаратов. Они разработали новую технологию, которая позволяет более точно определять траектории наноспутников, в том числе кубсатов, даже при ограниченном доступе к актуальным навигационным данным.

В последнее время специалисты столкнулись с проблемой: информация о движении российских спутников на международных платформах обновлялась с задержками. Например, после запуска спутников проекта Space-PI 5 ноября 2024 года с космодрома Восточный, данные о их местоположении не появлялись в открытом доступе более месяца. В таких условиях единственным источником информации остаются сигналы, получаемые от бортовых приемников спутников, которые передают данные лишь раз в несколько дней для экономии энергии.

Благодаря новой методике, разработанной в МГУ, удалось удвоить период, в течение которого можно точно прогнозировать движение спутников без свежих данных. Это особенно важно для центров управления наноспутниками, где критически важно планировать использование ограниченного запаса электроэнергии.

Теперь результаты расчетов траекторий спутников регулярно обновляются и доступны на специализированном ресурсе, запущенном университетом. Это позволяет оперативно получать точные данные о положении космических аппаратов, например, спутника «Альтаир». Этот прогресс значительно упрощает управление орбитальной группировкой и повышает эффективность космических миссий.