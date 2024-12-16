Они производятся, перерывов не было.

АвтоВАЗ подтвердил продолжение производства моделей Lada Vesta Sportline и Vesta SW Sportline, опровергая распространенные слухи о их снятии с производства. Об этом сообщает Tarantas.news.

Недавно возникли слухи о том, что компания прекратила выпуск этих автомобилей, после того как на официальном сайте Lada возле кодов данных комплектаций появилась пометка «не выпускается». Однако представители АвтоВАЗа быстро развеяли эти домыслы. В официальном заявлении говорится: «Модели Vesta Sportline SE и SW продолжают выпускаться без перерывов. Возможно, произошли плановые изменения в комплектациях, что привело к изменению кодов».

Обе модели оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 118 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП. Кроме того, недавно появилась информация о возможном подорожании модели Lada Niva Travel, однако АвтоВАЗ также опроверг эту информацию. Представители компании уточнили, что автомобили доступны для заказа и представлены в широком ассортименте на официальном сайте Lada.

Таким образом, АвтоВАЗ продолжает активно развивать и поддерживать свои популярные модели, несмотря на слухи и спекуляции вокруг производственных планов компании.