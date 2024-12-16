Новый год — время необыкновенной щедрости дилеров.

С наступлением Нового года автодилеры демонстрируют необычайную щедрость, предлагая автомобили по сниженным ценам. Особенно выгодные предложения можно найти на машины бюджетного суббренда Chery - Kaiyi. Согласно информации от ресурса 110km, покупателям доступны значительные скидки на различные модели этой марки.

Так, седан Kaiyi E5 в комплектации Standart с 1,5л. двигателем мощностью 147 л.с. и "механикой" предлагается по цене всего 1,4 млн. рублей, что на 715 000 рублей дешевле обычной стоимости в 2,12 млн. рублей. Но это не единственное привлекательное предложение.

Кроссоверы бренда также доступны с большими скидками. Например, модель Kaiyi X3 Pro можно приобрести со скидкой в 785 тысяч рублей, а за модель Kaiyi X7 скидка достигает 800 000 рублей. Эти предложения делают покупку нового автомобиля более доступной для широкого круга потребителей, желающих обновить свой автопарк.

Такие акции не только привлекают внимание покупателей, но и способствуют увеличению продаж в преддверии новогодних праздников, когда многие рассматривают возможность покупки нового автомобиля в качестве подарка себе или своим близким. Ждем нечто подобного от других автобрендов.