Это первый Corvette с полным приводом.

В Россию прибыл новый гибридный спортивный Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года. Этот автомобиль стал первым в линейке Corvette, оснащенным полным приводом. Модель обладает впечатляющей мощностью в 665 лошадиных сил, главный вклад в которую вносит 6,2л. двигатель V8 с мощностью 502 л.с., дополненный электромотором на 163 л.с.

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 может похвастаться своей динамикой: разгон до 60 миль в час (почти 97 км/ч) занимает всего 2,5 секунды. Несмотря на свою мощь, автомобиль может ехать почти бесшумно благодаря тяговой батарее емкостью 1,9 кВтч, которая активирует стелс-режим при скорости до 72 км/ч.

Среди особенностей новинки — карбон-керамические тормоза от Brembo и руль, выполненный из карбона, что добавляет спортивности. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивают сиденья, обтянутые натуральной кожей наппа. Также машина оснащена системой адаптивной подвески Magnetic Ride Control, которая обеспечивает исключительную управляемость.

Цена на Chevrolet Corvette E-Ray 2024 составляет 30,21 млн рублей. Этот автомобиль уже доступен у одного из отечественных дилеров и обещает стать новым символом скорости и технологичности на российских дорогах.