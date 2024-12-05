Компания будет использовать компоненты премиум-уровня.

Новая серия смартфонов Huawei Pura 80 обещает установить новые стандарты в мобильной фотографии. Компания Huawei, известная своими инновациями в области технологий, планирует оснастить эти устройства улучшенными камерами. Согласно последним данным от инсайдера под псевдонимом Smart Pikachu, в основу камер лягут кастомизированные датчики изображения от компании OmniVision, которая специализируется на производстве CMOS-камер.

Huawei впервые представила линейку Pura в апреле текущего года и теперь стремится значительно улучшить возможности фотографии в своих новых моделях Pura 80. Особое внимание уделяется разработке основной камеры и перископического модуля, что позволит достигнуть высокого качества снимков даже при большом приближении.

По словам Smart Pikachu, Huawei активно сотрудничает с ведущими производителями для создания этих передовых компонентов. OmniVision, которая уже поставляла сенсоры для предыдущих успешных серий Huawei, включая Mate 60 и Pura 70, продолжит быть ключевым партнером в разработке новых камер.

Кроме того, инсайдер Smart Pikachu также упомянул о недавнем анонсе Xiaomi 13 Ultra и о представлении планшетов Xiaomi Pad 6, что свидетельствует о живом интересе к последним новинкам в мире смартфонов и планшетов.