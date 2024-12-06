Модель могла получить V6, но было решено использовать «более эмоциональный» V8.

Lamborghini представила новую модель суперкара Temerario, которая обещает стать одной из самых мощных в истории бренда. Новинка, являющаяся преемником модели Huracan, оснащена гибридной системой с общей мощностью до 920 лошадиных сил. Это стало возможным благодаря сочетанию 4,0-литрового битурбированного двигателя V8 и трех электромоторов.

Рувен Мор, руководитель отдела исследований и разработок Lamborghini, поделился планами на дальнейшее увеличение мощности Temerario. По его словам, текущий гибридный силовой агрегат V8 мощностью 789 л.с. в будущем сможет развивать более 1000 л.с. Мор уверен, что это только начало, так как как система сгорания, так и электрическая система имеют потенциал для увеличения производительности.

В ходе разработки Temerario в Lamborghini рассматривали возможность использования двигателя V6, который тоже мог бы соответствовать целям компании по производительности. Однако, как отметил Мор, переход от V10 к V6 мог бы слишком радикально изменить восприятие бренда. В итоге выбор пал на более "эмоциональный" V8, который, по мнению разработчиков, лучше соответствует духу Lamborghini.

Кроме того, в компании даже рассматривали идею создания нового двигателя V10, но отказались от нее из-за необходимости сокращения выбросов на 20% для соответствия будущим экологическим стандартам.

Таким образом, Lamborghini Temerario обещает стать не только новым символом инноваций, но и продолжателем традиций марки, предлагая водителям высокую мощность и непревзойденные ощущения за рулем.