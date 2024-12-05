Уже в середине следующего года.

Компания Nvidia, известная своими инновациями в области искусственного интеллекта, планирует ускорить выпуск нового поколения ускорителей. Новинка, получившая название Rubin в честь астронома Веры Рубин, должна появиться уже в середине 2025 года, что на полгода раньше запланированного срока.

Nvidia, несмотря на отсутствие серьезной конкуренции, продолжает активно развивать свою продукцию. Ранее компания обновляла свои ускорители каждые два года, как и игровые видеокарты GeForce. Однако теперь Nvidia переходит на ежегодное обновление, что является значительным ускорением.

Текущее поколение ускорителей, Blackwell, только начало поступать к клиентам, и уже через полгода ожидается выпуск следующей модели. Это подчеркивает стремление компании к лидерству и инновациям в своей отрасли.

Важно отметить, что хотя анонс новых ускорителей запланирован на середину 2025 года, реальные поставки могут начаться не раньше конца года. Это схоже с запуском предыдущей модели Blackwell.



