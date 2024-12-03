Цены стартуют от 1,9 млн рублей.

Цены на Chevrolet Monza выросли, однако автомобиль все еще доступен за сумму менее 2 миллионов рублей. Согласно последним данным от Autonews, стоимость этих автомобилей начинается от 1,9 миллиона рублей, в то время как в ноябре их можно было приобрести за 1,7 миллиона рублей.

На российский рынок в основном поставляются высококлассные модели с 1,4-литровым турбомотором мощностью 163 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Также в продаже имеются более простые версии с 1,5-литровым двигателем на 113 лошадиных сил, оснащенные шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Топовая модель может развивать скорость до 195 км/ч, а ее расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,8 литра на 100 км.

Chevrolet Monza 2024 года оснащен рядом современных удобств, включая электропривод и обогрев боковых зеркал, люк на крыше, климат-контроль и кондиционер. В салоне установлены кожаные кресла с шестисторонней регулировкой и функцией подогрева.

Комплектация также включает датчик освещения, камеру заднего вида, две подушки безопасности и круиз-контроль, а также базовые электронные помощники для удобства и безопасности вождения.