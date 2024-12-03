В Nissan отказываются комментировать эту информацию.

Nissan, известный японский автопроизводитель, сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. В связи с этим появилась информация о возможном поиске нового крупного инвестора для компании. Среди потенциальных кандидатов упоминаются банки и страховые компании, а также другие автомобильные гиганты, включая Honda.

Ситуация осложнилась после того, как Renault, долгосрочный партнер Nissan, решил продать часть своих акций. Это заставило Nissan искать альтернативные пути для стабилизации своего положения на рынке. В прессе даже появились слухи о возможном приобретении Nissan компанией Honda. Однако официальные представители Nissan отказались комментировать эти предположения.

Аналитики отмечают, что в случае слияния Nissan и Honda, которые планируют к 2026 году продать около 6 миллионов автомобилей, компании смогут существенно сократить затраты. Это касается управления, закупок, производства, а также исследований и разработок. Обе компании работают в схожих рыночных условиях, что делает возможное слияние особенно выгодным.

Ранее в Nissan заявили о планах сократить около 9000 рабочих мест по всему миру и уменьшить объемы производства. Эти меры были вызваны необходимостью оптимизации работы в условиях финансового давления.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, близких к управлению Nissan, у компании есть примерно от 12 до 14 месяцев для того, чтобы найти решения и выйти из кризиса. В этот критический период поиск надежного инвестора и возможное сотрудничество с другими крупными игроками автомобильного рынка могут стать ключевыми шагами на пути к восстановлению стабильности и дальнейшему развитию Nissan.