Еще год назад возможность лизинга всячески отрицалась.

Tesla Cybertruck не оправдал ожиданий по продажам, что вынудило компанию существенно снизить стоимость его аренды. Ранее компания отрицала возможность лизинга этой модели, однако сейчас предложение изменилось. Стоимость аренды Cybertruck уменьшилась более чем на 10%. Теперь за полноприводную версию нужно внести первоначальный взнос в размере 7500 долларов и платить по 900 долларов в месяц на протяжении 36 месяцев. Модель Cyberbeast доступна за 1000 долларов в месяц.

Несмотря на то что Tesla заявляла о более чем 2 миллионах предзаказов на Cybertruck и предполагала, что на удовлетворение спроса уйдут годы, реальные продажи значительно уступили ожиданиям. Спустя год после начала продаж, автомобиль стал легко доступен, и спрос на него сильно упал. Изначально большая часть из 2 миллионов предзаказов не была предоплачена. По последним данным, Tesla поставила только от 40 000 до 50 000 Cybertruck.

Сейчас покупатели могут приобрести Cybertruck без предварительного бронирования и получить его в течение нескольких дней в любой точке Соединенных Штатов. Кроме того, этот автомобиль стал самой быстрой моделью, добавленной в рекомендованную программу Tesla, которая предоставляет прямую скидку в размере 2000 долларов и быстро включила его в программу лизинга.

Ранее появлялись сообщения о том, что владение Tesla Cybertruck оказалось не самой удачной инвестицией, так как стоимость автомобилей быстро падает, вызывая недовольство среди владельцев.