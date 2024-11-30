503 л.с., полный привод и запас хода 1200 км.

Эта модель оборудована передовой гибридной системой C-DM Super Hybrid System, которая включает в себя 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 143 л.с. и два электромотора. Общая мощность системы достигает 305 л.с., а пиковая мощность — 503 л.с.

Exeed RX способен разогнаться до "сотни" всего за 4,9 секунды. Это делает его не только одним из самых мощных, но и одним из самых экономичных вариантов в своем классе, с потреблением топлива всего 5,4л на 100 км. Благодаря комбинации аккумулятора емкостью 35,4 кВтч и бака объемом 70 литров, полностью заряженное и заправленное авто может преодолеть до 1200 километров без дозаправки.

Подробности о ценах и комплектациях пока не объявлены, но уже известно, что кроссовер будет доступен с полным приводом. Это добавляет автомобилю уверенности на дороге в любых условиях.

Ранее в продаже появилась более доступная версия Exeed RX — Exeed RX Urban, которая также пользуется спросом среди покупателей.