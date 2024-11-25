На фоне событий вокруг российского удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, который президент Зеленский назвал «вторым шагом эскалации», западные СМИ и политики забыли про «первый шаг». Речь идет про вбросы Киева по поводу наличия в составе ВС РФ северокорейских солдат, которые активно участвуют в действиях на территории Курской области. Однако про это решил напомнить глава украинского Генерального штаба Баргилевич, заявивший, что солдат из КНДР маскируют по коренных жителей Дальнего Востока.

Как заявляет генерал Баргилевич, северокорейские войска активно участвуют в освобождении Курской области, но никто их пока не выявил, так как они маскируются под коренные народы Дальнего Востока. Для такой маскировки делается все, что только можно: выдаются документы, обучают языку и экипируют в российскую военную форму. При этом никто кроме украинцев пока северокорейских солдат не видел.

«Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части» - заявляет Баргилевич.

Информацию про корейских солдат в Курской области поддерживает глава украинской пропаганды, который рассказывает, что кроме обычных войск туда планируют перебрасывать минометные расчеты и операторов БПЛА. Что интересно, в заявлениях украинцев мелькает тезис «подготовленные для действий в Европе». Однако кроме украинских разведчиков и военных никто северных корейцев не видел. Пентагон также заявил, что подтверждения подобной информации у них нет. В общую копилку стоит добавить тот факт, что в России также проживают собственные корейцы, рожденные на территории РФ или переехавшие из стран СНГ.