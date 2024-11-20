Робот больше похож на какое-то насекомое.

В Китае разрабатывают уникального робота, похожего на насекомое, для изучения поверхности Луны. Этот робот обладает шестью лапами, что обеспечивает ему высокую стабильность и возможность переносить тяжелые грузы. Также благодаря этому он может плавно передвигаться по лунной поверхности.

"Мы создали 6-нового робота, который не только может приземляться на Луну, но и передвигаться по её поверхности, что является значительным достижением в области аэрокосмических технологий", - поделился Гао Фэн, робототехник из Шанхайского университета Цзяотун в интервью Центральному телевидению Китая.

Робот способен поднимать три лапы, в то время как другие три остаются на земле, формируя треугольник, который обеспечивает надежную поддержку. Даже если одна из лап повреждается, робот сохраняет способность удерживаться на поверхности.

На данный момент в Пекине продолжаются тестирования этого робота. В прошлом году Китай успешно осуществил 67 запусков космических кораблей, и в 2024 году планируется увеличить их число до сотни. Эти данные подчеркивают активное развитие космических программ Китая.