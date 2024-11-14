Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Российская армия спустя два года вернулась в Купянск
Идут бои за микрорайон Заосколье.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают развивать наступление в районе города Купянск на востоке Харьковской области. На этот раз получила свое подтверждение информация о том, что впервые после отступления из города осенью 2022-го года российские войска начали действовать в черте обозначенного населенного пункта. Речь идет о прорыве в микрорайон «Заосколье», расположенный на восточном берегу реки Оскол. Находящийся в районе украинский гарнизон рассечен на две части, одна из которых может оказаться в окружении.

ВС РФ повели наступательную операцию локального значения и вошли в Купянск со стороны реки Гниловица, текущей севернее населенного пункта. В ходе атаки украинский гарнизон, расположенный в микрорайоне «Заосколье» оказался по факту рассечен на две части и сейчас окапывается в подготовленных оборонительных позициях. Стоит отметить, что часть подразделений ВСУ оказалась при этом зажата в клещи, так как расположенный восточнее от микрорайона поселок Петропавловка также занят российскими военными. Этот факт создает для этой части украинского гарнизона риск окружения.

Стоит добавить, что микрорайон «Заосколье» как это следует из названия находится на восточном берегу реки и отрезан ею от основной части Купянска. В районе имеются промышленные предприятия, которые используются или использовались подразделениями ВСУ в качестве опорных точек обороны из-за капитальности строений на их территории. Сейчас аналитики начинают рассуждать на тему, что если командование ВСУ не отдаст приказ на отступление, то эта часть гарнизона может быть полностью потеряна по объективным причинам.

#сво
+
Написать комментарий (0)
Украинское подполье совершило акцию в Черниговской области незадолго до ударов ВС РФ по Киеву
The Economist: МО Украины не доводит до президента достоверных данных из зоны СВО
Times: гарантии безопасности для Киева стали важнее территориальных претензий после победы Трампа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
22
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
45
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
9
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
9
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
64
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
35
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
8

Сейчас обсуждают

Дмитрий
00:14
Игроманам и консольщикам точно нужно 500 мегабит и выше. просто сейчас игры по 120 гигабайт весят. и хочется быстро игру стянуть на ссд и играть. а потом удалить так же быстро. Времена жестких диско...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Феодосий Иванов
00:14
Автор: 100 мбит это фу! Я со своими 600 кбит:🤣
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Дмитрий
00:09
обычно 1 терабайт на сотке скачивается за 25 часов))
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Валерий Агапов
00:06
Неплохо бы приложить таблицу. с разбивкой по аргументации покупки. Не все миллионеры щеголяют, не все только из за копейки, в мире тенденция на дешевизну. Статья рекламная. В РФ тем более не все богат...
Что покупали жители РФ во время распродажи 11.11, и как скидки влияют на психологию человека
Дмитрий
00:04
сами сервера веб сайтов обсираются, и на одного абонента бывает больше 1 мегабита не дают. когда много смотрящих сайт. плюс да провайдер сильно врет про скорости. Есть такое понятие однопоток и ...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Дмитрий
23:59
В США сидят на медленном интернете специально прошаренные люди. там чем быстрее у тебя интернет, тем больше контроля за тем что ты качаешь начнешь торренты качать сразу выключают интернет и штраф. а в...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Дмитрий
23:57
Операторы в регионах выше 100 мегабит развивать не хотят вообще. Если город миллионик то пожалуйста и то зависит от дома. Да есть ростелеком который 100500 мегабит предлагает но я не хочу тратить ...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Зю
23:57
То есть будет небольшой практический прирост скоростей лишь для точек с огромным количеством клиентов. Ясно
MediaTek опубликовала на официальном сайте первую информацию о стандарте Wi-Fi 8
Ирина Егорычева
23:56
Люди не понимают природу биткойна и хвастаются своим невежеством. Биткойн имеет децентрализованный и дефляционный алгоритм, именно поэтому в него инвестируют все больше и больше людей. Он подвержен во...
Крупнейший корпоративный кит биткоина продолжает скупать монеты и повышать курс
Игорь Зубков
23:55
Xatab умер уже как 3 года назад, о каких репак речь?
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем