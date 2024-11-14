Идут бои за микрорайон Заосколье.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают развивать наступление в районе города Купянск на востоке Харьковской области. На этот раз получила свое подтверждение информация о том, что впервые после отступления из города осенью 2022-го года российские войска начали действовать в черте обозначенного населенного пункта. Речь идет о прорыве в микрорайон «Заосколье», расположенный на восточном берегу реки Оскол. Находящийся в районе украинский гарнизон рассечен на две части, одна из которых может оказаться в окружении.

ВС РФ повели наступательную операцию локального значения и вошли в Купянск со стороны реки Гниловица, текущей севернее населенного пункта. В ходе атаки украинский гарнизон, расположенный в микрорайоне «Заосколье» оказался по факту рассечен на две части и сейчас окапывается в подготовленных оборонительных позициях. Стоит отметить, что часть подразделений ВСУ оказалась при этом зажата в клещи, так как расположенный восточнее от микрорайона поселок Петропавловка также занят российскими военными. Этот факт создает для этой части украинского гарнизона риск окружения.

Стоит добавить, что микрорайон «Заосколье» как это следует из названия находится на восточном берегу реки и отрезан ею от основной части Купянска. В районе имеются промышленные предприятия, которые используются или использовались подразделениями ВСУ в качестве опорных точек обороны из-за капитальности строений на их территории. Сейчас аналитики начинают рассуждать на тему, что если командование ВСУ не отдаст приказ на отступление, то эта часть гарнизона может быть полностью потеряна по объективным причинам.