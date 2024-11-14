За 6 дней SpaceX собирается запустить 6 ракет, включая Starship.

В ближайшие дни компания SpaceX планирует провести серию запусков ракет. Всего за шесть дней ожидается шесть стартов, включая запуск новейшего космического корабля Starship. Это стало возможным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который поддерживает космические инициативы Илона Маска.

Инженер под псевдонимом Massimo (@Rainmaker1973) сообщил, что в понедельник, 18 ноября, состоится запуск Starship IFT-6. Кроме того, в течение этих дней запланированы еще пять стартов ракет Falcon 9. Они будут осуществлять три миссии по развертыванию спутников Starlink и две миссии по доставке грузов на орбиту.

Илон Маск, основатель и глава SpaceX, подтвердил эту информацию и добавил, что нас ждут захватывающие времена в области космических запусков. Он также упомянул, что в следующем году мы сможем увидеть орбитальную дозаправку между двумя космическими кораблями Starship, что является новшеством в космической индустрии.

После избрания Трампа президентом, Маск получил не только поддержку на высшем уровне, но и уверенность в том, что бюрократические препятствия для его космических проектов будут сведены к минимуму. Это открыло новые возможности для ускорения космической программы и реализации амбициозных проектов SpaceX.