То, что когда-то казалось фантастикой, сегодня становятся реальностью.

Это событие произошло спустя почти сорок лет после выхода фильма "Гостья из будущего", где такие технологии уже были представлены. Демонстрация взлета этого была проведена на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке. В марте текущего года это авто уже осуществило полет на небольшой высоте над городом Гуанчжоу. Это было важное событие, поскольку в сентябре GAC получил специальный сертификат для гражданских беспилотных летательных аппаратов от китайского Управления гражданской авиации.

GOVE — это полностью электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Он оснащен шасси, которое служит не только взлетно-посадочной платформой, но и мобильной зарядной станцией. Когда кабина отделяется от шасси, последнее направляется к ближайшей зарядной станции. После возвращения кабины, шасси помогает ей безопасно приземлиться и зарядиться.

Кабина GOVE оборудована 12 винтами и может поднимать груз, вес которого составляет более трети от максимальной взлетной массы. На сегодняшний день было проведено несколько сотен летных тестов.

Компания GAC планирует к 2027 году начать пилотную эксплуатацию этих летающих машин в нескольких городах района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Это открывает новую страницу в истории транспорта и подчеркивает стремление к инновациям и улучшению качества жизни городских жителей.