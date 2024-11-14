Это событие произошло спустя почти сорок лет после выхода фильма "Гостья из будущего", где такие технологии уже были представлены. Демонстрация взлета этого была проведена на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке. В марте текущего года это авто уже осуществило полет на небольшой высоте над городом Гуанчжоу. Это было важное событие, поскольку в сентябре GAC получил специальный сертификат для гражданских беспилотных летательных аппаратов от китайского Управления гражданской авиации.
GOVE — это полностью электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Он оснащен шасси, которое служит не только взлетно-посадочной платформой, но и мобильной зарядной станцией. Когда кабина отделяется от шасси, последнее направляется к ближайшей зарядной станции. После возвращения кабины, шасси помогает ей безопасно приземлиться и зарядиться.
Кабина GOVE оборудована 12 винтами и может поднимать груз, вес которого составляет более трети от максимальной взлетной массы. На сегодняшний день было проведено несколько сотен летных тестов.
Компания GAC планирует к 2027 году начать пилотную эксплуатацию этих летающих машин в нескольких городах района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Это открывает новую страницу в истории транспорта и подчеркивает стремление к инновациям и улучшению качества жизни городских жителей.