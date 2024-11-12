TSMC заявила, что будет соблюдать внутренние и международные правила.

Запрет США на поставку в Китай чипов компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) действует начиная с 11 ноября. По информации агентства Reuters, эти чипы широко применяются в технологиях искусственного интеллекта.

Министерство торговли США обратилось к TSMC с требованием остановить экспорт сложных чипов с технологическим процессом 7 нанометров и меньше. Эти чипы используются в устройствах для ускорения искусственного интеллекта и в графических процессорах, предназначенных для китайского рынка.

Решение о запрете последовало после того, как в прошлом месяце было обнаружено, что чипы TSMC использовались в продукции компании Huawei, которая находится под санкциями США. Tech Insights провела анализ, который подтвердил наличие чипов TSMC в устройствах Huawei, что является нарушением экспортного контроля.

Huawei включена в список компаний, для которых требуется специальное разрешение на экспорт товаров и технологий. Вероятность одобрения лицензий для поставок, которые могут способствовать развитию искусственного интеллекта в Huawei, крайне мала.

После получения указания от Министерства торговли, TSMC проинформировала своих клиентов в Китае о приостановке поставок с начала следующей недели. Официальные представители министерства от комментариев отказались.

Министерство экономики Тайваня через Reuters сообщило, что TSMC всегда ведет диалог с правительством по вопросам экспортного контроля и подчеркнуло свою приверженность соблюдению всех международных и национальных законов.

Представитель TSMC также не стал давать дополнительных комментариев, лишь заявил, что компания строго придерживается всех действующих законов и норм, включая правила экспортного контроля.

Информация о данном решении также появилась на новостном портале Jiwei.com.