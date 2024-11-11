Однако, Зеленский против такой инициативы.

Украинские военные все громче начинают обсуждать вопрос вывода войск с территории Курской области и в целом целесообразность «курской авантюры». Об этом пишет украинский телеграмм-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники в недрах Генерального штаба страны. При этом, даже несмотря на все желание вывести из-под удара ВС РФ подготовленные части армии, Зеленский не дает добро на переброску бригад с Курщины на более критичные по мнению генералов направления.

Стоит отметить, что Зеленскому уже не раз говорили, что удержание российской территории бесперспективно с военной точки зрения. Однако украинский президент продолжает наставать на оккупации Курщины до победного конца. При этом Сырский вынужден снимать боеспособные подразделения с других направлений. В частности, приходят новости, что часть бригад с Запорожской и Харьковской областей перемещают в Курскую область.

«Сырский не имеет влияния на Зеленского и вынужден выполнять любое решение президента, который считает нужным держать позиции в Курской области до начала переговоров с Трампом» - пишет ТГ-канал.

Что интересно, Зеленский рассматривает оккупацию части Курской области только с политической точки зрения. В недрах Банковой уже разработан новый «план победы» за авторством Ермака. Его цель заключается в том, чтобы дождаться переговоров Зеленского с Трампом, а затем отдать оккупированную территорию в знак доброй воли. В Киеве думают, что после такого жеста Москва под напором Вашингтона в свою очередь отдаст освобожденные области и все будет хорошо. Вот только эта ситуация рассматривается на Банковой только с их точки зрения, но никак не с позиции России.