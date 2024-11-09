«Патриотов» продается вдвое меньше, чем машин семейства СГР.

В октябре 2024 года на российском рынке лидерами продаж Ульяновского автозавода стали модели "Буханка" и "Головастик". Всего за месяц было реализовано 2877 автомобилей, из которых 1262 единицы пришлись на эти популярные модели. В то же время, продажи модели "Патриот" составили всего 647 машин, что в два раза меньше, чем у лидеров.

Также стоит отметить, что продажи грузовых автомобилей "Профи" и "Пикап" показали схожие результаты — 487 и 456 единиц соответственно. Однако ситуация с моделью "Хантер" оказалась менее удачной, так как за месяц было продано всего 25 автомобилей этой серии.

Недавно начались продажи обновленной версии "Хантера", которая теперь оснащена 150-сильным мотором, аналогичным тому, что установлен в "Патриоте". Ожидается, что данное обновление может существенно повлиять на интерес покупателей к этой модели. Скоро станет известно, удастся ли "Хантеру" улучшить свои позиции на рынке благодаря нововведениям.