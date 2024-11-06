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Kia представила новый кроссовер Sportage 2026 года. Эта модель доступна на рынке стоимостью от $20,5 тысяч. Вариант с полным приводом доступен за дополнительные $1600.

Sportage 2026 предлагают с тремя различными двигателями. Первый — это 1,6-литровый турбобензиновый двигатель, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Второй вариант — это 2,0-литровый двигатель, работающий на бензине и газе, с шестиступенчатой автоматической коробкой. Третий вариант — это гибридная система с 1,6-литровым двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой и электромотором мощностью 65 лошадиных сил.

Модель доступна в четырех комплектациях: Prestige, Noblesse, Signature и Signature X-Line. Стоимость базовой версии с бензиновым двигателем начинается от 20,5 тысяч долларов и доходит до $25,5 тысяч. Версия с двигателем 2.0 LPG стоит от 21 до 26 тысяч долларов, но полный привод для этой модификации не предлагается. Самый дорогой вариант — гибрид, цены на который начинаются от 25 тысяч и доходят до 29,8 тысяч долларов. Полный привод для гибридной модели также доступен за доплату в 1600 долларов.

На данный момент компания принимает предварительные заказы на новый Sportage, а начало продаж запланировано на второй квартал 2025 года.