Вместо здания теперь воронка глубиной 6 метров.

ВС РФ продолжают наносить точечные удары по местам скопления украинских военных в Харькове. На этот раз прилет был по зданию национальной полиции, где по поступающим данным проходило совещание украинских силовиков. Официальные СМИ Украины рассказывают про 1-го «двухсотого» и почти 30 «трехсотых», которых вытащили из под завалов. Кроме того, мелькает информация, что есть некоторое количество «потерянных без вести», под которых обычно маскируют убыль личного состава если нежелательно называть точные цифры.

Как сообщает украинское подполье в момент удара в здании находились офицеры национальной гвардии Украины и представители ГУР МО, занимающиеся разработкой операций в районе Волчанска и Липцев. На месте строения сейчас после убранных завалов образовалась воронка глубиной 6 метров и диаметром почти 15 м. Украинская стороны пока никак не прокомментировала, чем именно был нанесен удар такой мощности.

Стоит отметить, что украинские СМИ за последнее время виртуозно научились обходить острые углы и замалчивать важные факты. Вероятно число убыли офицерского состава значительно больше, чем они рассказывают. Если проводить аналогию с ударом по Полтаве, то реальные цифры можно умножать кратно и то есть вероятность, что они окажутся заниженными. При этом стоит понимать, что под удар попала не рядовая пехота, которую на Украине никто не считает, а подготовленные специалисты, могущие доставить немало хлопот российским войскам в этом районе.