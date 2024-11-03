Российские войска подошли к селу Разлив, севернее которого дорога Запорожье-Курахово.

Вооруженные силы РФ продолжают наступление в районе Курахово, чтобы полностью взять под контроль одноименное водохранилище. При этом в информационной среде Украины уже начали рассказывать про проблемы ВСУ. В частности, об этом заявил некий военный с позывным Мучной, который в последнее время стал одной из лазеек, через который украинский народ получает информацию, показывающую ситуацию на Донбассе под другим углом, нежели официальные каналы.

Согласно заявлениям Мучного, российская армия вплотную приблизилась к населенному пункту Разлив неподалеку от Курахово. Сам населённый пункт не очень интересен, но к северу от него располагается трасса ведущая из Запорожья в Курахово, по которой идет снабжение гарнизона, так как остальные пути уже перерезаны. До этой дороги от Разлива всего пять км, которые идут через поля и не имеют никаких фортификационных сооружений. Более того, засевшему в Разливе гарнизону остается только одно направление для оперативного отхода из-под российского удара, и оно как раз и ведет к стратегической дороге.

Военные аналитики отмечают, что если ситуация продолжит развиваться такими темпами, то кураховский гарнизон ВСУ может оказаться полностью отрезанным от «большой земли». Ведь кроме наступления через Разлив ВС РФ ведут освобождение прибрежных районов Кураховского водохранилища на северной стороне водоема. Одновременно направление удара идет с северо-востока в сторону упомянутой дороги.

Что касается самой трассы, то она уже находится под огневым контролем со стороны российской армии не первый день и проходящие по ней караваны со снабжением гарнизона регулярно попадают под удар.