Беспокоятся, что армия РФ получит доступ к западным технологиям.

С начала 2024-го года в руки российских инженеров попало немало образцов западной военной техники, в том числе сравнительно современных машин типа M1A1 «Абрамс» или Leopard 2A6. Этот факт вызвал серьезную обеспокоенность в Польше, а их пресса стала выпускать материалы, в которых пугает народ тем фактом, что теперь русские изучат технику и смогут использовать полученные сведения для лучшего противодействия. При этом никто не призывает перестать поставлять технику ВСУ, что может радикально решить возникшую проблему.

Как пишет польское издание «Интерия», в руки российских конструкторов попало немало западных танков, которые вывезены на Украл. Там машины будут тщательно изучать, а по итогам исследований начнут разрабатывать более эффективные системы защиты и нападения против НАТОвской техники.

«Соответственно, у Вооружённых сил России появятся новые, более эффективные, средства и методы для борьбы с такой бронетехникой. Армия России также получит больше информации о применяемых в танках (НАТО) системах и технологиях» - пишут авторы издания.

Стоит отметить, что аналогичным вопросом начала задаваться и западная пресса, авторы которой также отмечают, что поставки техники на Украину привели к появлению у россиян возможности её изучить. При этом в руки российских конструкторов попадают не только относительно распространенные машины вроде «Абрамса» или «Леопарда 2», но достаточно редкий «Челленджер 2», который до этого не экспортировался из Великобритании.

«Теперь русские разберут «Абрамсы» и «Леопарды» до винтика на своих заводах, тщательно изучат броню и будут использовать это в собственных военных целях» - пишут на западе.