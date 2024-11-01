Сейчас там 100 000 ускорителей Nvidia H100.

Илон Маск, известный своими инновационными проектами, недавно представил миру новое творение — самый мощный ИИ-суперкомпьютер, названный xAI Colossus. В интернете уже появилось первое видео, которое позволяет заглянуть внутрь этой уникальной машины.

Видео было опубликовано на канале ServeTheHome и демонстрирует внутреннее устройство Colossus. Хотя видео содержит множество технических деталей, оно ограничивается лишь компонентами от компании Supermicro, которая и спонсировала это видео. Из-за соглашений о конфиденциальности, многие другие элементы суперкомпьютера в ролике не показаны.

Одной из выдающихся особенностей Colossus является его скорость сборки. Систему удалось смонтировать всего за 122 дня, что значительно быстрее стандартных сроков для подобных устройств. На момент съемки видео в Colossus было установлено 100 тысяч ускорителей Nvidia H100. Илон Маск также анонсировал, что в ближайшее время суперкомпьютер получит еще 50 000 таких же карт и 50 000 новейших ускорителей Nvidia H200.