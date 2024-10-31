Теперь они станут менее заметными для противника.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 показали свою эффективность, но у этой техники имеется серьезный недостаток в их большой заметности. Над этим вопросом работали лучшие российские конструкторы и смогли разработать новую систему маскировки, которая скрывает ценную технику от глаз противника. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам представителя государственной корпорации, «Росэлектроника» смогла разработать новую систему маскировки, которая скрывает машину не только в оптическом диапазоне, но и в ИК-спектре. При этом система надежна и позволяет прятать машину на марше и даже во время пуска снарядов. По словом рассказчика комплект представляет собой особую ткань и пластины, которые навешиваются на корпус ТОС-2 «Тосочка» и не требуют к себе особого внимания.

Согласно обнародованной информации, комплекс работает постоянно, а если на него попадает пыль или грязь, то она легко смывается с помощью воды. Стоит напомнить, что ТОС крайне эффективное оружие, но дальность выстрела его ракеты составляет примерно 10 км в зависимости от модификации. Поэтому тяжелая машина вынуждена подходить крайне близко к месту боевых действий и их вычисляют, а затем отправляют туда все, что только могут найти поражающего. С новой системой маскировки машина и её экипаж станут менее заметными, а значит смогут работать более эффективно и безопасно.