Новый источник энергии может стать конкурентоспособным с возобновляемыми источниками на Земле.

Это станет первым в мире примером использования такого нового источника возобновляемой энергии. В партнерстве с Reykjavik Energy и исландской инициативой Transition Labs, компания разрабатывает проект, который обещает быть выгодным и эффективным. Первый шаг в реализации этого амбициозного плана — запуск демонстрационного спутника к 2030 году. Он сможет передавать на Землю 30 мегаватт чистой энергии, что достаточно для снабжения электричеством около 3 тысяч домов. Спутник будет вращаться вокруг нашей планеты на низкой орбите и весить 70,5 тонны.

К 2036 году Space Solar и её партнеры планируют создать флот из 6 таких спутников, которые будут поставлять гигаватты электроэнергии потребителям на Земле круглосуточно и независимо от погодных условий. К середине 2040-х годов ожидается, что эти орбитальные станции будут производить более 15 ГВт энергии.

Разработка и создание первой установки обойдется в $800 млн. Стоимость получаемой электроэнергии составит около $2,25 млрд за 1 ГВт. Это делает её конкурентоспособной по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии, включая ядерную энергию.

Мартин Солтау, директор по развитию в Space Solar, подчеркивает значимость этого проекта для энергетического перехода и устойчивого будущего. Каждая 30-мегаваттная станция будет доставлена на орбиту при помощи мегаракеты Starship от SpaceX.

В настоящее время идет поиск мест для строительства наземных приемных антенн, которые будут собирать и преобразовывать космическую солнечную энергию в электричество. Эти станции состоят из модульных блоков, что позволяет создавать солнечные коллекторы различных размеров и обеспечивать электроэнергией несколько стран одновременно.

Другие страны, включая Японию и Китай, также планируют запустить свои демонстрационные проекты космической солнечной энергии в ближайшие годы и разработать полноценные орбитальные станции в следующие два десятилетия. Американский стартап Virtus Solis объявил о планах на 2027 год запустить свой демонстратор, который сможет обеспечить около 1 МВт энергии для земных пользователей.