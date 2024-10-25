Они оснащёны передовым чипом Dimensity 9400 с 3-нм техпроцессом.

Эти гаджеты обладают высококачественными дисплеями и камерами, а также поддерживают искусственный интеллект и спутниковую связь в старшей модели. 24 октября в Китае состоялся запуск этих смартфонов. Они построены на платформе MediaTek Dimensity 9400, что обеспечивает их высокую производительность. Oppo Find X8 имеет 6,59-дюймовый OLED-дисплей с возможностью регулировки частоты обновления от 1 до 120 Гц и разрешением 2760x1256 пикселей. Модель X8 Pro отличается увеличенным до 6,78 дюймов дисплеем с разрешением 2780x1264 пикселей и изогнутыми краями.

Камеры устройств также впечатляют. Find X8 оснащён тройной камерой с основным 50-Мп сенсором Sony и дополнительными 50-Мп модулями, включая перископический телеобъектив. Find X8 Pro имеет четыре камеры, включая основной 50-Мп сенсор большего размера и двойной перископический объектив.

Обе модели поддерживают быструю зарядку. Кроме того, имеется беспроводная и обратная беспроводная зарядка, а также защита от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. Управляются они Android 15 с оболочкой ColorOS 15 и поддерживают 2 симки, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Цены на Oppo Find X8 начинаются от 4199 юаней (примерно $589) за модель с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти. Find X8 Pro стоит от 5299 юаней ($744) за аналогичную конфигурацию, а версия с 16 ГБ/1 ТБ памяти и спутниковой связью обойдётся в 6999 юаней ($983). Продажи в Китае начнутся 30 октября, а международные поставки запланированы на ближайшее время.